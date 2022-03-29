كورونا في الجزائر: 10 إصابات جديدة خلال 24 ساعة  

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 29 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

9 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 28 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

12 حالة جديدة

10 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 27 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 26 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 26 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات