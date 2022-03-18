كورونا في الجزائر: 13 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 18 مارس

اليوم، الجمعة 18 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

13 حالة جديدة

19 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 17 مارس

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 17 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

15 حالة جديدة

20 حالة تماثلت للشفاء

8 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 16 مارس

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 16 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

18 حالة جديدة

23 حالة تماثلت للشفاء

7 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 15 مارس

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 15 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

21 حالة جديدة

21 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

2 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 14 مارس

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 14 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

25 حالة جديدة

23 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

2 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 12 مارس

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدةخلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 12 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

19 حالة جديدة

23 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 11 مارس

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الجمعة 11 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

25 حالة جديدة

31 حالة تماثلت للشفاء

11 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 10 مارس

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 10 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

20 حالة جديدة

22 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 09 مارس

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 09 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

23 حالة جديدة

29 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

2 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 08 مارس

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 08 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

26 حالة جديدة

28 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 07 مارس

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ووفاتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 07 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

32 حالة جديدة

34 حالة تماثلت للشفاء

11 مريض متواجدون في العناية المركزة

2 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 06 مارس

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 38 إصابة جديدة بالفيروس ووفاتين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 06 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

38 حالة جديدة

37 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

2 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 05 مارس

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 41 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت ،05 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

41 حالة جديدة

41 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 04 مارس

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 56 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 04 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

56 حالة جديدة

54 حالة تماثلت للشفاء

11 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 03 مارس

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 51 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 03 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

51 حالة جديدة

60 حالة تماثلت للشفاء

15 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 02 مارس

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 02 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

69 حالة جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 01 مارس

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضًا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 74 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 1 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

74 حالة جديدة

70 حالة تماثلت للشفاء

13 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 28 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الإثنين 28 افيفري 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

81 حالة جديدة

76 حالة تماثلت للشفاء

11 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 27 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الأحد، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 77 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 27 فيفري بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

77 حالة جديدة

71 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 26 فيفري

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 72 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 26 فيفري بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

72 حالة جديدة

89 حالة تماثلت للشفاء

12 مريض متواجدون في العناية المركزة

5 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 25 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، تراجعا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 103 إصابة جديدة بالفيروس و3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 25 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

103 حالة جديدة

96 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

3 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 24 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعا محسوسا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 115 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 24 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

115 حالة جديدة

99 حالة تماثلت للشفاء

14 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 23 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعا محسوسا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 123 إصابة جديدة بالفيروس و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 23 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

123حالة جديدة

116 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

4 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 22 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس و07 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 22 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

164 حالة جديدة

148 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 21 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقرارا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 147 إصابة جديدة بالفيروس و08 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 20 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الأحد، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 118 إصابة جديدة بالفيروس و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاحد 20 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

118 حالة جديدة

155 حالة تماثلت للشفاء

18 مريض متواجدون في العناية المركزة

10 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 19 فيفري

سجلت وزارة الصحة، السبت، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 251 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 19 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

251 حالة جديدة

221 حالة تماثلت للشفاء

16 مريض متواجدون في العناية المركزة

7 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 18 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، انخفاضاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 316 إصابة جديدة بالفيروس و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 18 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

316 حالة جديدة

270 حالة تماثلت للشفاء

23 مريض متواجدون في العناية المركزة

8 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19 .

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 17 فيفري

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 17 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

375 حالة جديدة

323 حالة تماثلت للشفاء

19 مريض متواجدون في العناية المركزة

10 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 16 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن 424 إصابة جديدة بالفيروس و 9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 16 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

424 حالة جديدة

338 حالة تماثلت للشفاء

25 مريض متواجدون في العناية المركزة

9 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 15 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، انخفاضا في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 405 إصابة جديدة بالفيروس و09 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الثلاثاء 15 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

405 حالة جديدة

318 حالة تماثلت للشفاء

25 مريض متواجدون في العناية المركزة

9 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 14 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، انخفاضا في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 413 إصابة جديدة بالفيروس و15 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم، الإثنين 14 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

413 حالة جديدة

340 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

15 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 13 فيفري

سجلت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاعا طفيفا في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 526 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة:

اليوم،الاحد 13 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

526 حالة جديدة

419 حالة تماثلت للشفاء

23 مريض متواجدون في العناية المركزة

14 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 12 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انخفاض نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 503 إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 12 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

503 حالة جديدة

391 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

12 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 11 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 532 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 11 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

532 حالة جديدة

422 حالة تماثلت للشفاء

28 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 10 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 518 إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 10 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

518 حالة جديدة

416 حالة تماثلت للشفاء

35 مريض متواجدون في العناية المركزة

12 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 09 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقرار نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 585 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 09 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

585 حالة جديدة

485 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.