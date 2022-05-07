كورونا في الجزائر: 3 إصابات جديـدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. اليوم، السبت 7 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض. المؤشرات العامة هي كما يلي: 3 حالة جديدة 1 حالة تماثلت للشفاء 1 مريض متواجدون في العناية المركزة 0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 06 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 6 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 05 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 5 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 04 ماي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن عدم تسجيل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 4 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 3 ماي 2022

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 3 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 1 ماي 2022

أعلنت وزارة الصحة مساء الأحد عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، في خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولم تسجّل أي حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء في الفترة المذكورة، فيما تماثل للشفاء 3 مصابين.

بالمقابل، يخضع مريض واحد للعناية المركزّة، حسب ما ذكرته الوزارة في حصيلتها اليومية.

إصابة واحدة جديدة بالفيروس يوم 30 أفريل

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 30 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 29 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 29 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 28 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 28 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 27 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 27 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 26 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الاثنين 25 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاعا طفيفاً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 25 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 23 أفريل 2022

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن عدم تسجيل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، للمرة الثالثة في غضون أسبوع.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 23 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 22 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 22 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 21 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 21 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 20 أفريل 2022

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن عدم تسجيل أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، للمرة الثانية في غضون أسبوع.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 20 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

0 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 19 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الاثنين 18 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 18 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 16 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، السبت 16 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 15 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 14 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الخميس، 14 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 13 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 13 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 12 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

2 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 11 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 11 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 09 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، السبت 9 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 08 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 8 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 07 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 7 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 06 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 6 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 5 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الاثنين 04 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين ، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 4 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 02 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 2 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 01 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الجمعة 1 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 31 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 31 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 30 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 30 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

11 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 29 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

9 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 28 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

12 حالة جديدة

10 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 27 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 26 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 26 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات