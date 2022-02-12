كورونا في الجزائر: 503 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انخفاض نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 503 إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 12 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

503 حالة جديدة

391 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

12 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 11 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 532 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 11 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

532 حالة جديدة

422 حالة تماثلت للشفاء

28 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 10 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 518 إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 10 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

518 حالة جديدة

416 حالة تماثلت للشفاء

35 مريض متواجدون في العناية المركزة

12 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 09 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقرار نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 585 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 09 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

585 حالة جديدة

485 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.