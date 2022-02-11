كورونا في الجزائر: 532 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 532 إصابة جديدة بالفيروس و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الجمعة 11 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
532 حالة جديدة
422 حالة تماثلت للشفاء
28 مريض متواجدون في العناية المركزة
13 وفيات
حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 10 فيفري
أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تراجع نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 518 إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الخميس 10 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
518 حالة جديدة
416 حالة تماثلت للشفاء
35 مريض متواجدون في العناية المركزة
12 وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 09 فيفري
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقرار نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 585 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الأربعاء 09 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
585 حالة جديدة
485 حالة تماثلت للشفاء
27 مريض متواجدون في العناية المركزة
11 وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.