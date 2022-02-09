كورونا في الجزائر: 585 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقرار نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 585 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
بيان وزارة الصحة
اليوم، الأربعاء 09 فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
المؤشرات العامة هي كما يلي:
585 حالة جديدة
485 حالة تماثلت للشفاء
27 مريض متواجدون في العناية المركزة
11 وفيات
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:
اليقظة
احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
الارتداء الإلزامي للقناع.
ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.