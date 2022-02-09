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كورونا في الجزائر: 585 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

الشروق أونلاين
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كورونا في الجزائر: 585 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن استقرار نسبي في حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث بلغت 585 إصابة جديدة بالفيروس و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم،  الأربعاء 09  فيفري 2022، نوافيكم بالحصيلة الكاملة الحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

585  حالة جديدة

485 حالة تماثلت للشفاء

27 مريض متواجدون في   العناية المركزة

11 وفيات

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

اليقظة

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

الارتداء الإلزامي للقناع.

ويبقى التلقيح الوسيلة الانجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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