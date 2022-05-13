-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

كورونا في الجزائر: 6 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الشروق أونلاين
  • 1204
  • 0
كورونا في الجزائر: 6 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الجمعة 13 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الخميس 12 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الخميس 12 ماي 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 11 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم، الأربعاء 11 ماي 2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

0 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 10 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الثلاثاء 10 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

4 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 09 ماي 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 2 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة 

اليوم،  الاثنين 9 ماي  2022 نوافيكم  بالحصيلة الكاملة  للحالات المصرح عنها ونتائج  المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

2 حالة تماثلت للشفاء

1 مريض متواجدون في  العناية المركزة

0 وفيات

مقالات ذات صلة
… رحلات صيفيّة قبل الأوان!

… رحلات صيفيّة قبل الأوان!

شاب بوهران يسرق ملياري سنتيم من أجل “الحرقة”

شاب بوهران يسرق ملياري سنتيم من أجل “الحرقة”

تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي

افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي

المتورطون في أحداث الدبيلة بالوادي رهن الحبس

المتورطون في أحداث الدبيلة بالوادي رهن الحبس

عمليات التجميل.. بين الضوابط القانونية والفقهية

عمليات التجميل.. بين الضوابط القانونية والفقهية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد