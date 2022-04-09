كورونا في الجزائر: 6 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة، السبت ، استقراراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، السبت 9 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

1 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 08 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الجمعة 8 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

7 حالة جديدة

0 حالة تماثلت للشفاء

3 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 07 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل إصابتين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 7 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

2 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 06 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 6 أفريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

6 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

4 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 5 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الاثنين 04 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الاثنين ، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 4 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

3 حالة جديدة

3 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 02 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 2 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

5 حالة جديدة

4 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 01 أفريل 2022

سجلت وزارة الصحة، الجمعة، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اليوم، الجمعة 1 افريل 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

8 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 31 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الخميس، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الخميس 31 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

7 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 30 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الأربعاء 30 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

11 حالة جديدة

11 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الثلاثاء، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الثلاثاء 29 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

10 حالة جديدة

9 حالة تماثلت للشفاء

6 مريض متواجدون في العناية المركزة

1 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الإثنين، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، الاثنين 28 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

12 حالة جديدة

10 حالة تماثلت للشفاء

5 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 27 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، الأحد، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 26 مارس 2022

سجلت وزارة الصحة، السبت، تراجعًا طفيفا في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، حيث كشفت عن تسجيل 9 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بيان وزارة الصحة

اليوم، السبت 26 مارس 2022 نوافيكم بالحصيلة الكاملة للحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

9 حالة جديدة

8 حالة تماثلت للشفاء

10 مريض متواجدون في العناية المركزة

0 وفيات