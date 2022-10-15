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الجزائر

كورونا: لا إصابات جديدة ولا وفيات في الجزائر

ك.ل
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كورونا: لا إصابات جديدة ولا وفيات في الجزائر

لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أو وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 3 مرضى للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة السبت في بيان لها.

وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 270.730 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182.356، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات عند 6881 حالة.

كما أنه لا يوجد أي حالة في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

ومع ذلك لا تزال وزارة الصحة توصي المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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