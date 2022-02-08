كورونا والعطلة ورمضان قد تنسف معرض الكتاب

مطالب بترحيله إلى الخريف

طالبت العديد من دور النشر الجزائرية، في بيان لها، بتأجيل إقامة معرض الجزائر الدولي للكتاب، المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 24 مارس إلى 03 أفريل المقبل، وتثبيته في موعده المعروف بتاريخ أكتوبر 2022.. وذلك حفاظا على سمعته المعهودة وتفاديا لفشل التظاهرة التي لطالما حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور والناشرين معا.

وكشف الناشرون أن مطلب تأجيل التظاهرة جاء نتيجة المعطيات الحسّاسة التي تم رصدها منذ تمّ الإعلان عن إقامة معرض الجزائر الدولي للكتاب خلال الفترة (24 مارس – 3 أفريل 2022)، حيث لمسوا تطوّرها بشكل تدريجي في اتجاه لا يخدم صورة الجزائر الثقافية اللّامعة، التي يعتبر معرضها الدولي واجهة مهمة حضاريا واقتصاديا وقبلة دولية للناشرين عبر العالم، الذين يصفون دوما معرض الجزائر بالواعد والمربح، على عكس الظروف الحالية التي يرونها سببا في فشل المعرض في حال إقامته شهر مارس المقبل، على غرار الوضع الوبائي الذي حتّم فرض الدفتر الصحي لدخول كل التظاهرات والمؤسسات الثقافية، الذي اعتبروه حاجزا أمام ملايين الزوار الذين سبق وأن حضروا طبعات سابقة كرّست المعرض كأهم معارض العالم العربي، خاصة في ظل الأرقام التي تشير إلى أن نسبة التلقيح في الجزائر لا تزال محدودة جدا، رغم كل الجهود المبذولة من الدولة التي لم تتأخر في التوعية بضرورة التلقيح، ما سيتسبب في خسارات فادحة للناشرين، وفي متاعب اقتصادية ومهنية للناشرين الأجانب، الذين يملكون تصورا إيجابيا عن معرض الجزائر الذي قد يتذبذب مع امتناع المواطن الجزائري عن الإقبال على الكتاب بسبب ربط الدخول بالدفتر الصحي، مسجلين بذلك حدودا دنيا لإقبال الزوار، بالإضافة إلى تنظيم المعرض في فترة غير متلائمة مع العطل البيداغوجية التي تقرّها وزارة التربية، بعد أن كانت العطلة الربيعية مقررة يوم 17 مارس 2022 ثم غُيّر التاريخ إلى 30 مارس، أي إن المعرض سيكون خارج حسابات الأسرة التربوية تبعا للدوام البيداغوجي ولفترة الامتحانات التي ستمر بها المدرسة الجزائرية.

والمعروف أن جزءا مهما وكبيرا من زوار المعرض هم من التلاميذ وعائلاتهم ورجال ونساء التربية، الذين يلتفون حول الكتاب دوما وفي كل المناسبات لما يحمله من قيمة تعليمية وتثقيفية تخدم التربية والتعليم، باعتبارهما ركيزة المجتمع والدولة.

كما أشار الناشرون إلى تزامن تنظيم معرض الجزائر الدولي مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، وهو شهر فضيل يتجهز له الجزائريون اقتصاديا وروحيا ومع الظروف التي تشهدها البلاد، قد لا يكون في وسع المواطن البسيط أن يدرج الكتاب ضمن برنامجه، تبعا لقدرته الشرائية ومتطلبات الشهر الكريم وحاجياته من جهة، وتزامن أولى أيام الشهر الفضيل مع آخر أيام المعرض، وهذا ما سيعقد ويثقل كاهل الناشرين الذين يعبرون سلسلة من الإجراءات لمغادرة قصر المعارض، ابتداء من الرقابة الجمركية وصولا إلى الشحن والتزاحم الذي يأخذ وقتا طويلا وفق إجراءات روتينية معروفة لدى المهنيين والمنظمين من جهة أخرى.

كما أكد الناشرون في بيانهم على صعوبة تنظيم معرضين دوليين للكتاب في سنة واحدة، تفصل بينهما 6 أشهر، فإذا أقيم المعرض بتاريخ مارس 2022 وأقيم معرض ثان في شهر أكتوبر، سيواجه غيابا لعدد مهم من الناشرين خاصة الأجانب الذين لا تتحمّل برامجهم ورزنماتهم المشاركة مرتين في سنة في معرض ببلد واحد، ومن أجل هذا سيكون المعرض المقبل “محل الانتقاد” حاجزا أمام نجاح معرض خريف 2022 في تاريخه الطبيعي وعائقا دون استكمال عرف الدخول الأدبي الذي غالبا يكون في الخريف، وفق ما درجت عليه الجزائر منذ عقود، مما قد يعرض الاقتصاد الوطني لخيبة على مستوى سوق الكتاب، يتحمّلها ناشرون اختاروا هذه المهنة لإيمانهم العميق بدورها الفعال والضروري في خلق نهضة حضارية تجعل الجزائر في واجهة التاريخ وفي حركة العالم الثقافية والإنسانية التي تصنع من خلال المعرفة والثقافة.

وقد طالبت مجموعة من دور النشر الجزائرية النشطة بقطاع صناعة ونشر الكتاب، حسب بيان استلمت “الشروق” نسخة منه، بتأجيل إقامة معرض الجزائر الدولي للكتاب وفق التاريخ المقرّر وترك معرض 2022 في تاريخه المعروف (أكتوبر 2022)، مستندة على انخراطها في الشأن المهني والثقافي بالشكل الذي تراه خادما لصورة الجزائر الجديدة التي يحمل أبناؤها هما ثقافيا ورؤى اقتصادية لا يمكن أن يكون سندها إلاّ الكتاب باعتباره ركيزة فكرية وروحية واقتصادية من أجل غد أفضل.

وقد تزامن بيان دور النشر الذي دعت فيه الى تاجيل معرض الجزائر الدولي للكتاب مع زيارة وزيرة الثقافة والفنون التي قادتها رفقة محافظ الصالون ومدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الى قصر المعارض بالصنوبر البحري لتفقد الفضاءات التي ستحتضن فعاليات الطبعة الخامسة والعشرين لصالون الجزائر الدولي للكتاب.