كورونا يضرب ثلث تعداد تونس قبل لقاء موريتانيا

كشفت الفحوصات التي خضع لها لاعبو المنتخب التونسي صبيحة الجمعة عن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا، في مقدمتهم نعيم السليتي.

وقال الإتحاد التونسي لكرة القدم في بيان له، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: كشفت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم عن إصابة كل من نعيم السليتي ويوهان وتوزغار وأسامة الحدادي و محمد دراقر وديلان برون و عصام الجبالي بفيروس كورونا”.

وأضاف الإتحاد التونسي في بيانه، أن اللاعبين المصابين تم عزلهم، قبل أن تتمنى الشفاء العاجل للاعبين والعودة السريعة للتدريبات والمباريات.

وتعد الإصابات المسجلة في صفوف نسور قرطاج ضربة مواجهة قبل يومين فقط على لقاء الجولة الثانية من “كان” الكاميرون أمام موريتانيا.

وإنهزم منتخب تونس في مباراته الأولى أمام مالي بهدف دون رد، وهو مطالب بالفوز في المباراة الثانية للحفاظ على حظوظه في التأهل.