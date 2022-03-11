كورونا يعود إلى الصين.. إغلاق مدينة صناعية كبيرة

أعلنت السلطات الصينية، إغلاق مدينة صناعية كبيرة، يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.

ومدينة تشانغتشون، تعد مركزاً صناعياً مهماً، تمّ أمر السكان بالعمل عن بُعد، وسمحت لشخصٍ واحدٍ بمغادرة المنزل كل يومين لشراء “الأساسيات اليومية”، فيما أكّدت أنها ستجري فحوص كوفيد واسعة النطاق.

وارتفعت إصابات كورونا، في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 1000 حالة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020.

فيما أمرت شنغهاي مدارسها بالإغلاق والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت.