كورونا يفتك بالأمينة العامة لولاية غليزان

نقلت منذ يومين للمستشفى العسكري بوهران

توفيت، الخميس، الأمينة العامة لولاية غليزان، كوريبة نجاة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ولفظت كوريبة أنفاسها الأخيرة جرّاء مضاعفات فيروس كورونا بالمستشفى العسكري بوهران، الذي نقلت إليه، الثلاثاء، على جناح السرعة في حالة حرجة.

وكتب أحد العاملين مع الفقيدة تدوينة جاء فيها: “شهادة لله عملت معها في لجنة الصفقات العمومية بالولاية كانت امرأة تعمل بكل جهد واخلاص و حرص على مصالح المواطنين”.

وأضاف: “طيلة سنة كاملة وهي تعمل دون توقف حتى وقت متأخر من الليل رغم التحديات الكبيرة والعراقيل من كل اتجاه والتراكمات السابقة من تأخر في المشاريع و تعطلها وكانت تحرص على ضبط كل الأمور بكل نزاهة و كفاءة و تضحية و في آخر لقاء معها قبل أسبوع جاءتنا متعبة ومريضة إلا أنها أبت إلا أن تحضر وتكمل عملها”.

يذكر أن الفقيدة خريجة المدرسه الوطنية للإدارة الدفعة 24 الأولى على مستوى المدرسة، متحصلة على ماجستير في القانون من جامعة البليدة.

تقلدت عدة مناصب على غرار أمينة عامة لبلدية براقي بالعاصمة 7 سنوات، ثم رئيسة دائرة أحمر العين منذ 4 نوفمبر2018 إلى 02 سبتمبر 2020، وآخرها منصب أمينة عامة لولاية غليزان منذ 2 سبتمر 2020.

وعلى إثر المصاب الجلل، نشرت الصفحة الرسمية لولاية غليزان على فيسبوك تعزية لعائلة الفقيدة، باسم والي الولاية مولاتي عطا الله ونيابة عن إطارات وموظفي الجماعات المحلية ومواطني الولاية.