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رياضة

كورونا يهزم أقوى رجل في العالم

سليم.ع
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كورونا يهزم أقوى رجل في العالم
ح.م
صورة للبطل عبر حسابه على "إنستغرام" وهو في العناية المركزة في ذلك الوقت

توفي فريدريك سينيسترا، بطل العالم في الكيك بوكسينغ ثلاث مرات، وذلك بعد خروجه من المستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن سينيسترا، البالغ من العمر 41 سنة، والمعروف بمعارضته الشديدة للحصول على لقاح كورونا، توفيّ في منزله في سيني ببلجيكا، بعدما خرج من المستشفى وقرر علاج “الفيروس” بنفسه في المنزل.

ونشر بطل العالم ثلاث مرات، عدة صور عبر حسابه على “إنستغرام” وهو في العناية المركزة في ذلك الوقت، قائلا إن “الفيروس البسيط” لن يوقفه.

ونشر سينيسترا في وقت سابق مقطع فيديو يظهر فيه وهو يكافح من أجل التنفس، قائلا إنه “ليس لديه وقت يضيعه مع الأشخاص الكسالى”.

وأكدت وسائل إعلام بلجيكية أن سينيسترا طلب الخروج من المستشفى طوعا وكان آخر ظهوره على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في 13 ديسمبر الحالي لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية بعدها بيومين.

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