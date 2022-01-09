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رياضة

كورونا يوجه ضربة قوية لهجوم أسود الأطلس   

الشروق أونلاين
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كورونا يوجه ضربة قوية لهجوم أسود الأطلس   

تلقى هجوم أسود الأطلس ضربة قوية قبل  يوم من المواجهة الأولى للمنتخب أمام غانا بسبب إصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا.

وكشف مدرب المنتخب المغربي، وحيد حليلوزيتش،غياب أيوب الكعبي وريان مايي ومنير الحدادي عن التدريبات دون ذكر السبب.

وبذلك يكون خط هجوم المنتخب المغربي قد تعرض لضربة قوية بغياب 3 لاعبين قبل مواجهة غانا المهمة.

وكان الاتحاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد الحد الأدنى من عدد اللاعبين بـ 11 لاعبا في حالة وجود فريق متأثر بالجائحة.

أوضح الاتحاد “بأنه سيطلب من الفريق لعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر  لاعبا متاحين شريطة أن تكون نتيجة اختبارهم سلبية“.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه ” في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة للبطولة القرار المناسب”.

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