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كوريا الجنوبية “تتأسف” إزاء خطوة “مخيّبة للآمال” من اليابان

الشروق أونلاين
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كوريا الجنوبية “تتأسف” إزاء خطوة “مخيّبة للآمال” من اليابان
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ضريح ياسوكوني

عبّرت كوريا الجنوبية يوم الإثنين عن أسفها العميق إزاء إرسال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قربانا لضريح حربي يرمز حسبها للماضي الاستعماري لليابان.

وأرسل كيشيدا في وقت سابق من اليوم، قرابين إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، الذي تعتبره كوريا الجنوبية والصين  رمزا للنزعة التوسّعية اليابانية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتزامن خطوة رئيس الوزراء الياباني مع ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتحتفل كوريا الجنوبية بنفس التاريخ (15 أوت) على أنه يوم استقلالها من الحكم الاستعماري لليابان الذي استمرّ إلى غاية 1945.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن “الحكومة تعرب عن خيبة أملها وأسفها، لأن القادة المسؤولين من الحكومة والبرلمان في اليابان أرسلوا قربانا مرة أخرى أو كرّروا زياراتهم لضريح ياسوكوني”.

ويكرّم ضريح ياسوكوني الواقع وسط طوكيو 2.5 مليون قتيل ياباني، من بينهم 14 قائدا عسكريا تعتبرهم كوريا الجنوبية مجرمي حرب من الدرجة الأولى في  الحرب العالمية الثانية.

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