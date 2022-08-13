كوريا الجنوبية: تحطّم مقاتلة من طراز إف4-إي فوق البحر الأصفر

كوريا الجنوبية تدرس السماح لـ 400 ألف مهاجر غير شرعيّ بالإقامة على أراضيها

وفي 2 أوت 2022، طالبت 15 جمعية حقوقية في كوريا الجنوبية، بمنح نحو 400 ألف مهاجرا غير شرعي في البلاد، عفوا خاصّا وترخيصا بالإقامة بمناسبة عيد التحرير الوطني.

وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية، فقد رحّبت هذه الجمعيات في بيان مشترك “بمناقشة البرلمان لمسألة إصدار عفو عن الأجانب غير المسجّلين، والسماح لهم بالإقامة بشكل شرعي”.

وبلغ عدد الأجانب غير المسجّلين في كوريا الجنوبية في شهر ماي الماضي 394 ألف شخص. ومنذ جانفي الماضي يمثل المهاجرون غير الشرعيّون ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد.

وقد أشارت المنظمات الموقّعة على البيان، إلى أن معظم الأجانب غير الشرعيين يعملون في القرى الزراعية والبحرية. مما يدلّ، حسبها، على وجود طلب مستمر عليهم في سوق العمل المحلي.

عملة كوريا الجنوبية تسقط إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عام

وفي 23 جوان 2022، تراجع سعر صرف عملة كوريا الجنوبية، الوون، مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.300 وون مقابل الدولار الواحد. وهو أدنى مستوى منذ 12 عاما و11 شهر.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فإن هذا السعر هو الأدنى، منذ تسجيل سعر 1.303 وون مقابل الدولار الواحد عام 2009.