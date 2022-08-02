كوريا الجنوبية تدرس السماح لـ 400 ألف مهاجر غير شرعيّ بالإقامة على أراضيها
طالبت 15 جمعية حقوقية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين، بمنح نحو 400 ألف مهاجرا غير شرعي في البلاد، عفوا خاصّا وترخيصا بالإقامة بمناسبة عيد التحرير الوطني.
وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية، فقد رحّبت هذه الجمعيات في بيان مشترك “بمناقشة البرلمان لمسألة إصدار عفو عن الأجانب غير المسجّلين، والسماح لهم بالإقامة بشكل شرعي”.
وبلغ عدد الأجانب غير المسجّلين في كوريا الجنوبية في شهر ماي الماضي 394 ألف شخص. ومنذ جانفي الماضي يمثل المهاجرون غير الشرعيّون ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد.
وقد أشارت المنظمات الموقّعة على البيان، إلى أن معظم الأجانب غير الشرعيين يعملون في القرى الزراعية والبحرية. مما يدلّ، حسبها، على وجود طلب مستمر عليهم في سوق العمل المحلي.
عملة كوريا الجنوبية تسقط إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عام
وفي 23 جوان 2022، تراجع سعر صرف عملة كوريا الجنوبية، الوون، مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.300 وون مقابل الدولار الواحد. وهو أدنى مستوى منذ 12 عاما و11 شهر.
وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فإن هذا السعر هو الأدنى، منذ تسجيل سعر 1.303 وون مقابل الدولار الواحد عام 2009.
كوريا الجنوبية: رئيس شركة نفطية يعتذر للشعب.. بعد انفجار مميت
في 21 ماي 2022، وبعد وقوع انفجار في مصفاة نفطية جنوب غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. اعتذر رئيس شركة “أس-أويل” النفطية بشكل علني أمام مواطني البلاد.
وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، فقد نظّم حسين القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة، وهو سعودي الجنسية، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من وقوع الانفجار.
وقال القحطاني في المؤتمر الصحفي: “أودّ أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة “أس-أويل” في أونسان، ولأسرته”.
وأضاف:”أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم”.
وتعود ملكية شركة أس-أويل، وهي ثالث أكبر شركة نفطية في البلاد، إلى شركة أرامكو السعودية.
“أزمة زيت” في متاجر كوريا الجنوبية
في 18 ماي، قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إنها ستكثف مراقبتها لسوق زيت الطهي. بسبب المخاوف إزاء نقص الإمدادات وتخزين السكان لكميات كبيرة من هذه المادة.
وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب”، فقد ارتفعت أسعار زيت الطهي في البلاد. بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا وقيود التصدير التي فرضتها إندونيسيا.
ودفعت هذه الأزمة بعض المستهلكين إلى شراء وتخزين كميات كبيرة من الزيوت. قبل أن تفرض المتاجر الكبرى ومراكز التسوّق على الإنترنت، قيودا على الكمية المتاحة لكلّ متسوّق.
وفي خلال اجتماع مع وزارة الزراعة، قالت كبرى شركات توريد زيوت الطهي، إنها تتوفّر على مخزون يكفي لشهرين إلى 4 أشهر من المادة.