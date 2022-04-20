كوريا الجنوبية ترفض توجيه أسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس الوكالة الحكومية للأسلحة في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو يوم الأربعاء، إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا جدوى. وبرّر المسؤول الكوري موقفه بأن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عدّة شهور من التدريب لتتمكّن من استخدام أنظمة أسلحة جديدة. وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” المحلية للأنباء. فقد أكّد المسؤول موقف بلاده الرافض لتقديم أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.

البنتاغون: دول في الناتو تزوّد أوكرانيا بالدبابات لمواجهة القوات الروسية

في 14 أفريل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنّ عدّة دول في حلف الناتو قد بدأت في تزويد أوكرانيا بالدبابات. لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول التواصل مع نظيره الروسي سيرغي شويغو لكن موسكو لم تتجاوب مع طلبه.

مكتب زيلينسكي: تنفيذ اتفاقيات لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

ويوم 9 أفريل، تحدّث مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تنفيذ اتفاقيات بين كييف ودول أجنبية بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده زيلينسكي عن بعد، مع “أعضاء مجلس الوزراء وقيادة القوات المسلّحة ووكالات إنفاذ القانون ومجلس الأمن القومي والدفاع”.

وقد تمّ إطلاع زيلينسكي في خلال الاجتماع على “تنفيذ الاتفاقيات مع القادة الأجانب بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.

كما ناقش المشاركون “حالة استعداد الجيش للقيام بالمهام الجارية لصدّ العدوان المسلّح الروسي”، يضيف ذات البيان.

دولة في حلف الناتو تصدر قانونا يحظر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

وفي 7 مارس، أصدر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مرسوما يقضي بحظر نقل الأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية.

وتزامنت الخطوة المجرية مع استمرار التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، وسط تنديد وعقوبات غربية ضدّ موسكو.

وأصبحت المجر، العضو السابق في حلف وارسو في فترة الاتحاد السوفياتي. عضوا منذ مارس 1999 في حلف شمال الأطلسي، الخصم العسكري التاريخي لموسكو.