كوريا الجنوبية تستدعي سفير إيران في سيول.. بسبب مضيق هرمز

استدعت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين، سفير إيران في سيول. للاحتجاج على مقال نشرته صحيفة إيرانية، دعا إلى غلق مضيق هرمز أمام السفن الكورية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في كوريا، فقد استدعي السفير الإيراني “للاحتجاج على مقال كتبه رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية”.

ودعا مقال الصحيفة الإيرانية إلى “إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الكورية، كردّ على استمرار تجميد الأصول الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية، في إطار العقوبات الأمريكية ضد إيران”.

وقالت “يونهاب” إنّ الخارجية الكورية للسفير الإيراني “موقف الحكومة الصارم بشأن هذه الدعوة، التي تخالف القانون الدولي”، حسبها.