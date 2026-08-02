كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء رصد البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد وسط تحذيرات من استمرار الأجواء الحارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن مدينة يانغسان الواقعة جنوب شرق البلاد سجلت 42.5 درجة مئوية عند الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وأصبحت يانغسان مركزا لموجة الحر الحالية، بعدما تجاوزت درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي، بينما سجلت عدة مدن أخرى درجات حرارة فاقت 38 درجة مئوية.

وفي مواجهة هذه الظروف، فرضت السلطات تحذيرات من الحر الشديد في معظم أنحاء البلاد، كما أصدرت إنذارات طوارئ في أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذيرية استُحدثت هذا العام للتعامل مع موجات الحر غير المسبوقة.

وتُصدر هذه الإنذارات عندما يُتوقع أن تبلغ الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية أو تصل الحرارة الفعلية إلى 39 درجة مئوية لمدة يوم واحد على الأقل.

وتشير بيانات هيئة الأرصاد الجوية الكورية إلى أن متوسط عدد أيام موجات الحر ارتفع إلى 19 يوما سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بنحو ثمانية أيام فقط في سبعينيات القرن الماضي، في مؤشر على تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.

ويرى علماء المناخ أن موجات الحر القياسية التي يشهدها العالم أصبحت أكثر تكرارا وشدة بفعل التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية.