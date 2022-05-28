كوريا الجنوبية تطارد الخنازير لمنع تفشّي المرض

قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، إنها أعدمت أكثر من 1.000 خنزير. في محاولة لوقف انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية، فقد سجّلت حالات للإصابة بالفيروس في مزرعة للخنازير في بلدة هونغ تشون، حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة سيول.

وقالت الوزارة إن مسؤولي الحجر الصحي أكملوا إعدام حوالي 1.175 خنزيرا في المزرعة إلى غاية يوم الجمعة.

كما أصدر رئيس الوزراء هان دوك-سو تعليمات بتكثيف عمليات اصطياد الخنازير البرية، والبحث عن الحيوانات المصابة.

ولا ينتقل حمى الخنازير الإفريقية إلى البشر، لكنه يعتبر مرضا قاتل لقطعان الخنازير، في البلدان التي تعتمد على تربيتها لتوفير اللحوم.

وفي عام 2019، اضطرت السلطات الكورية إلى إعدام أكثر من 150 ألف خنزير، بعد تفشّي المرض.