كوريا الجنوبية تلغي إلزامية إجراء اختبار PCR لدخول أراضيها
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إلغاء إلزامية الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 لدخول أراضيها اعتبارا من 3 سبتمبر.
وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية للأنباء، فقد أوصت لجنة استشارية للأمراض المعدية بأن ترفع الحكومة إلزامية الخضوع لاختبار (PCR) لجميع القادمين إلى البلاد.
وتعيّن على القادمين إلى كوريا الجنوبية قبل هذه القرار، إجراء فحص PCR في غضون 48 ساعة قبل دخول البلاد. أو اختبار المستضد السريع في غضون 24 ساعة قبل الدخول.
كوريا الجنوبية تعلن عن تسجيل حالتي إصابة “محتملتين” بجدري القرود
وفي 22 جوان 2022، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدرى القرود.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، عن الوكالة المحلية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الحالتين المحتملتين تم اكتشافهما يوم الثلاثاء.
وأظهر أحد المشتبهين أعراضا محتملة للمرض، في أثناء دخوله إلى البلاد عبر مطار إنتشون الدولي. وقد تمّ عزل المشتبه بإصابتهما بالمستشفى، حيث يخضعان للفحص، يضيف ذات المصدر، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
زوجة رئيس كوريا الجنوبية تدعو مواطنيها للتوقّف عن تناول لحوم الكلاب
وفي 13 جوان 2022، دعت كيم كون-هي زوجة رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، مواطني بلادها إلى التوقّف عن تناول لحوم الكلاب.
وقالت كيم إن كوريا الجنوبية والصين هي الدولتان الوحيدتان بين الدول الكبيرة اقتصاديا، اللتان لا يزال يسمح فيهما بتناول لحوم الكلاب.
وصرّحت كيم في لقاء صحفي قائلة:” أتطلع إلى تحقيق إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات، وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية فترة الرئيس يون”.
وأضافت:”أعتقد بأن تناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا. ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة”.
كوريا الجنوبية تطارد الخنازير لمنع تفشّي المرض
وفي 28 ماي 2022، قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، إنها أعدمت أكثر من 1.000 خنزير. في محاولة لوقف انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية.
وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية، فقد سجّلت حالات للإصابة بالفيروس في مزرعة للخنازير في بلدة هونغ تشون، حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة سيول.
وقالت الوزارة إن مسؤولي الحجر الصحي أكملوا إعدام حوالي 1.175 خنزيرا في المزرعة إلى غاية يوم الجمعة.
كما أصدر رئيس الوزراء هان دوك-سو تعليمات بتكثيف عمليات اصطياد الخنازير البرية، والبحث عن الحيوانات المصابة.
ولا ينتقل حمى الخنازير الإفريقية إلى البشر. لكنه يعتبر مرضا قاتل لقطعان الخنازير، في البلدان التي تعتمد على تربيتها لتوفير اللحوم.
وفي عام 2019، اضطرت السلطات الكورية إلى إعدام أكثر من 150 ألف خنزير، بعد تفشّي المرض.
استئناف إصدار التأشيرات السياحية في كوريا الجنوبية.. بداية من جوان
وفي 19 ماي 2022، أكدت كوريا الجنوبية أنها ستستأنف إصدار التأشيرات السياحية للزيارة قصيرة الأمد، والتأشيرات الإلكترونية للمسافرين القادمين من الخارج، بداية من 1 جوان المقبل.
وتمّ تعليق إصدار هذه التأشيرات منذ ما يزيد عن العامين. بسبب تفشّي وباء كورونا، عبر دول العالم.
وقالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يوم الخميس، إنها ستخفّف إجراءات إصدار التأشيرات. لتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال جذب السيّاح الأجانب، حسب ما نقلته وكالة “يونهاب”.
وتحضّر حكومة البلاد لاستئناف إصدار تأشيرات الزيارة قصيرة الأمد (C-3)، والتأشيرات الإلكترونية للأجانب. وهذا بعد مرور حوالي سنتين عن تعليقها في أفريل 2020.
ويتمّ إصدار تأشيرة C-3 للأجانب الراغبين في زيارة كوريا الجنوبية لأغراض السياحة أو الأعمال التجارية أو زيارة الأقارب، وهي تمتدّ لـ 90 يوما.
أمّا التأشيرات الإلكترونية، فهي تصدر عبر الإنترنت للأجانب ذوي المواهب الممتازة، كما تمنح لفائدة السيّاح القادمين في رحلات جماعية.
كوريا الجنوبية تعلن عن إلغاء قيود كورونا
في 16 أفريل، أعلن رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية كيم بو-كيوم مساء الجمعة، عن إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. ابتداء من يوم الإثنين.
وجاء هذا القرار بعد مرور مايزيد عن العامين، على اعتماد نظام التباعد الاجتماعي في البلاد، في مارس عام 2020.
وذكر كيم أنه اعتبارا من يوم الاثنين، ستتمكن المطاعم والمقاهي من العمل بحرية دون قيود على ساعات العمل. كما سيتمّ إلغاء الحدّ الأقصى للتجمّعات الخاصة.
لكن إلزامية ارتداء الكمامة ستبقى سارية في كوريا الجنوبية، إلى غاية مراجعتها بعد مراقبة تطوّرات الوضع الوبائي في خلال الأسبوعين المقبلين.
كوريا الجنوبية تسجّل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بكورونا
وفي 12 أفريل، عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في كوريا الجنوبية. حيث سجّلت البلاد يوم الثلاثاء أكثر من 200.000 إصابة جديدة.
وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فقد تمّ تسجيل 210.755 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينها 33 إصابة لوافدين من الخارج.
وكانت حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية قد تراجعت إلى 90.928 حالة في اليوم السابق.
وارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من 15.6 مليون مصابا، حسب ما رصدته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
إلى جانب ذلك، توفي 171 شخصا جراء الإصابة بالوباء في خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل عدد الوفيات إلى 19.850 حالة.
ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجّلة، يبلغ عدد المرضي في حالات خطيرة 1.005 حالات، وفق المصدر ذاته.