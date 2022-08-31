كوريا الجنوبية تلغي إلزامية إجراء اختبار PCR لدخول أراضيها

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إلغاء إلزامية الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 لدخول أراضيها اعتبارا من 3 سبتمبر.

وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية للأنباء، فقد أوصت لجنة استشارية للأمراض المعدية بأن ترفع الحكومة إلزامية الخضوع لاختبار (PCR) لجميع القادمين إلى البلاد. وتعيّن على القادمين إلى كوريا الجنوبية قبل هذه القرار، إجراء فحص PCR في غضون 48 ساعة قبل دخول البلاد. أو اختبار المستضد السريع في غضون 24 ساعة قبل الدخول.

كوريا الجنوبية تعلن عن تسجيل حالتي إصابة “محتملتين” بجدري القرود

وفي 22 جوان 2022، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدرى القرود.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، عن الوكالة المحلية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الحالتين المحتملتين تم اكتشافهما يوم الثلاثاء.

وأظهر أحد المشتبهين أعراضا محتملة للمرض، في أثناء دخوله إلى البلاد عبر مطار إنتشون الدولي. وقد تمّ عزل المشتبه بإصابتهما بالمستشفى، حيث يخضعان للفحص، يضيف ذات المصدر، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.