كوريا الجنوبية: شركة انترنت كبيرة “تعتذر” عن تعطّل خدماتها بسبب حريق

انحناءً على الطريقة الآسيوية، قدّمت شركة “كاكاو” لخدمات الانترنت في كوريا الجنوبية، اعتذارها لزبائنها، بعد وقوع توقّف في خدماتها بسبب حريق في مركز للبيانات.

وحسب ما ذكرته وكالة يونهاب، فقد تسبب حريق في مركز بيانات بالقرب من العاصمة سيئول يوم السبت الماضي، في تعطيل خدمات الشركة ليوم كامل، مما أثر على عدّة قطاعات.

وبعد اندلاع الحريق مباشرة، انقطعت الكهرباء عن مركز البيانات تنفيذا لإجراءات السلامة. وتم إخماد الحريق بعد حوالي 8 ساعات.

وأدى الحادث إلى توقّف عدّة تطبيقات تابعة للشركة، على غرار منصة المراسلة “كاكاو تولك” التي تحصي 43 مليون مستخدما، وخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وتطبيق النقل.

وفي ندوة صحفية عقدتها الشركة يوم الثلاثاء، قام اثنين من ممثليها بالانحناء أمام الكاميرات، تعبيرا عن اعتذارها عن تعطّل خدماتها بسبب الحريق.