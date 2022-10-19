-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

كوريا الجنوبية: شركة انترنت كبيرة “تعتذر” عن تعطّل خدماتها بسبب حريق

الشروق أونلاين
  • 83
  • 0
كوريا الجنوبية: شركة انترنت كبيرة “تعتذر” عن تعطّل خدماتها بسبب حريق
ح.م
الاعتذار انحناءً..

انحناءً على الطريقة الآسيوية، قدّمت شركة “كاكاو” لخدمات الانترنت في كوريا الجنوبية، اعتذارها لزبائنها، بعد وقوع توقّف في خدماتها بسبب حريق في مركز للبيانات.

وحسب ما ذكرته وكالة يونهاب، فقد تسبب حريق في مركز بيانات بالقرب من العاصمة سيئول يوم السبت الماضي، في تعطيل خدمات الشركة ليوم كامل، مما أثر على عدّة قطاعات.

وبعد اندلاع الحريق مباشرة، انقطعت الكهرباء عن مركز البيانات تنفيذا لإجراءات السلامة. وتم إخماد الحريق بعد حوالي 8 ساعات.

وأدى الحادث إلى توقّف عدّة تطبيقات تابعة للشركة، على غرار منصة المراسلة “كاكاو تولك” التي تحصي 43 مليون مستخدما، وخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وتطبيق النقل.

وفي ندوة صحفية عقدتها الشركة يوم الثلاثاء، قام اثنين من ممثليها بالانحناء أمام الكاميرات، تعبيرا عن اعتذارها عن تعطّل خدماتها بسبب الحريق.

مقالات ذات صلة
أنا محتكرة في الدراما الخليجية ولكن أرحب بالدور المناسب في مسلسلات عربية

أنا محتكرة في الدراما الخليجية ولكن أرحب بالدور المناسب في مسلسلات عربية

تفوّق على الأمير ويليام.. فان ديزل يحصد لقب صاحب أجمل صلعة في العالم

تفوّق على الأمير ويليام.. فان ديزل يحصد لقب صاحب أجمل صلعة في العالم

الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يعلن عن 30 ألف زائر

الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب يعلن عن 30 ألف زائر

سنخرج المهرجان إلى قاعات السينما ونستقدم أفلام العرض الأول في الدورة العاشرة

سنخرج المهرجان إلى قاعات السينما ونستقدم أفلام العرض الأول في الدورة العاشرة

طالب إسباني يستخدم طريقة “غريبة” للغشّ باستخدام أقلام الكتابة

طالب إسباني يستخدم طريقة “غريبة” للغشّ باستخدام أقلام الكتابة

ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)

ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد