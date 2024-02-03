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كوريا الجنوبية غاضبة من روسيا بشأن كوريا الشمالية

الشروق أونلاين
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كوريا الجنوبية غاضبة من روسيا بشأن كوريا الشمالية
ح. م
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.

وجهت كوريا الجنوبية انتقادات حادة إلى روسيا بسبب تعليقات المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الماضي، وهي التعليقات التي وصفتها سول بـأنها “وقحة” و”جاهلة”، حسب ما أفادت به وكالة يونهاب للأنباء.

فبعد وصف رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، كوريا الشمالية بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تقنن الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية وذلك بعد سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام.

وهو ما انتقدته روسيا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والتي وصفت تصريحات يون سوك يول أنها “منحازة بشكل صارخ”.

وهو ما علقت عليه وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية في رسالة عممتها اليوم السبت، 3 فيفري قالت فيها “بالنسبة لتصريح صادر عن متحدث باسم وزارة خارجية دولة ما فهو دون المعايير وفظ وجاهل ومتحيز”.

وأضافت وزارة خارجية سول أن “هذه التصريحات تتجاهل الحقيقة الواضحة والموضوعية المتمثلة في أن خطاب التهديد لكوريا الشمالية واستفزازاتها العسكرية المستمرة يزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة”.

كما وصفت كذلك الوزارة تصريحات ماريا زاخاروفا أنها “سفسطة مثيرة للاشمئزاز” عندما تنظر إليها من منظور دولة تتبع الأعراف الدولية، حسب ما نقلته ذات الوكالة.

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