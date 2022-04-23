-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

كوريا الجنوبية: محكمة تؤيّد بطلان أمر إداري بتعليق بناء مسجد للمسلمين

محمد عبد المؤمن
  • 978
  • 0
كوريا الجنوبية: محكمة تؤيّد بطلان أمر إداري بتعليق بناء مسجد للمسلمين
أرشيف
مسجد العاصمة سيول

قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، بتأييد دعوى رفعها مواطنون مسلمون، لإلغاء أمر إداري بتعليق بناء مسجد في مدينة دايغو جنوب شرق البلاد.

وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء، فقد “رفضت المحكمة استئناف سكان المنطقة، الذين اشتكوا من الضوضاء”، على حدّ تعبيرهم.

وكان مكتب محلّي في دايغو الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سيئول، قد وافق على بناء مسجد للمسلمين في منطقة سكنية في سبتمبر 2020.

لكنه المكتب نفسه أصدر فيما بعد، أمرا بتعليق البناء في فيفري 2021، بعدما تلقى شكاوى من السكان. وذلك بدعوى تسبّب المسجد في إثارة الضوضاء بالحيّ.

ورفع المواطنون المسلمون على إثر ذلك، دعوى لإلغاء أمر التعليق. وحكمت محكمة محلية لصالحهم العام الماضي.

ولم يستأنف المكتب المحلّي القرار، لكن السكان رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف، التي أيّدت بدورها إلغاء قرار تعليق بناء المسجد.

“وعلى الرغم من القرارات القضائية، لم يتم استكمال عمليات البناء. لأن السكان عرقلوا المشروع من خلال إغلاق مدخل موقع البناء، مع تعليق لافتات معادية للإسلام”.

وذكرت “يونهاب” في سياق متصل، أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، أوصت في أكتوبر الماضي باتخاذ إجراءات لاستئناف بناء المسجد في المنطقة.

مقالات ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يوجّه رسالة إلى كيم جونغ أون.. وهكذا كان الردّ

رئيس كوريا الجنوبية يوجّه رسالة إلى كيم جونغ أون.. وهكذا كان الردّ

بالفيديو.. ماكرون يتّهم لوبان بالسعي لحرب أهلية بمنع الحجاب

بالفيديو.. ماكرون يتّهم لوبان بالسعي لحرب أهلية بمنع الحجاب

الولايات المتحدة: إخلاء مبنى الكونغرس بعد نزول مظلّيين!

الولايات المتحدة: إخلاء مبنى الكونغرس بعد نزول مظلّيين!

نادي انجليزي يرفع علم فلسطين.. ما يحدث عار على الغرب

نادي انجليزي يرفع علم فلسطين.. ما يحدث عار على الغرب

هل قصف الجيش المصري قوات سودانية على حدود ليبيا بالخطأ؟

هل قصف الجيش المصري قوات سودانية على حدود ليبيا بالخطأ؟

رسميا.. هذه حصّة الجزائر في الحجّ هذا الموسم

رسميا.. هذه حصّة الجزائر في الحجّ هذا الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد