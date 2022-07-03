كوريا الشمالية: الحرب النووية قد تندلع في أي وقت

مرة أخرى.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا وسيول تندّد

في 7 ماي 2022، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة قبالة ساحلها الشرقي، بعد 3 أيام فقط على اختبارها لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق في المياه قبالة مدينة سينبو الساحلية. وإنّ الصاروخ حلّق لحوالي 600 كيلومترا على ارتفاع 60 كيلومترا.

واعتبرت هيئة الأركان المشتركة أنّ سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة لبيونغ يانغ هي “تهديدات خطيرة، تقوّض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي”.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا.. وسيول تندّد

في 4 ماي 2022، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي. وهو ما اعتبرته سيول “أحدث استفزاز عسكري”، قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس المنتخب يون سيوك-يول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة “سونان” في بيونغ يانغ بعد ظهر اليوم.

وأضافت الهيئة العسكرية أن الصاروخ حلّق لمسافة 470 كيلومترا، على ارتفاع أقصاه 780 كيلومترا.

وجاء في بيان لمجلس الأمن الوطني في سيول، أنّه “يدين بشدة، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. باعتباره انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

كيم جونغ أون: أيّ قوة تفكّر في مواجهة بيونغ يانغ عسكريا “ستنتهي من الوجود”

في 26 أفريل 2022، كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنّ بلاده ستجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت. محذّرا من أن أيّ قوة تواجه بلاده “ستنتهي من الوجود”.

جاء ذلك في خلال عرض عسكري أقيم مساء الإثنين في بيونغ يانغ، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم تعهّد في خطابه أثناء العرض العسكري بتعزيز القدرات النووية للدولة بأسرع وتيرة.

وجرى الاستعراض العسكري بمناسبة احتفال بيونغ يانغ بالذكرى التسعين لتأسيس جيش كوريا الشمالية.

رئيس كوريا الجنوبية الجديد لن يعيش في القصر الرئاسي.. والسبب!

لن يقيم رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول في البيت الأزرق، وهو القصر الرئاسي في البلاد. معلّلا ذلك برغبته في التواصل بشكل أفضل مع الشعب.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية، فقد قرّر الرئيس الجديد إعادة تهيئة المقر الحالي لإقامة وزير الخارجية، ليكون مقر إقامته الرسمي خارج البيت الأزرق.

وقالت الوكالة إنّ الرئيس يون سينتقل يوميا، بعد تنصيبه، من منزله الخاص إلى المكتب الرئاسي في وسط سيول لمدة شهر تقريبًا، حتى يتم الانتهاء من تجديد مقر إقامته الرسمي.

اللافت في الأمر، أنّ متحدّثين للوكالة توقّعوا أن تسبّب مبادرة يون في متاعب إضافية للمواطنين، بسبب زحمة المرور التي ستتسبّب فيها مواكبه اليومية.

وسيتولى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مهامه، بداية من 10 ماي المقبل. خلفا لسابقه مون جيه-إن.

رئيس كوريا الجنوبية يوجّه رسالة إلى كيم جونغ أون.. وهكذا كان الردّ

يوم 23 أفريل، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ-أون، تلقى رسالة خطيّة من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

وبعث كيم جونغ-أون بدوره رسالة إلى الرئيس مون، الذي تشارف ولايته على الانتهاء، في اليوم الموالي، حسب نفس المصدر.

وأفادت الوكالة بأن مون أشار في رسالته إلى “الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية. والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة”. كما عبّر زعيم الرئيس مون عن نيّته في “دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد نهاية ولايته”. وقد اتفّق الطرفان على أنّ “العلاقات الثنائية بين الكوريتين، ستتحسّن، إذا بذل الجانبان جهودا حثيثة لذلك”. كما أعرب كيم جونغ-أون عن “تقديره لما فعله الرئيس مون، من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته”. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، تبادل الرسائل بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وقالت المتحدثة إنّ الرئيس مون أكد في رسالته على “أهمية تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار. معبّرا عن أمله في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن”. وتنتهي ولاية رئيس كوريا الجنوبية الحالي مون جيه-إن مون البالغة 5 سنوات، في يوم 9 ماي المقبل.

جو بايدن في كوريا الجنوبية الشهر المقبل

سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى كوريا الجنوبية في الفترة مابين 20 و22 ماي المقبل. أياما قليلة بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد يون سيوك-يول.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في كوريا الجنوبية يوم 21 أفريل، من المتوقع أن يزور بايدن البلاد “قبل أو بعد سفره إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي في 24 ماي”.

وسيكون لقاء بايدن مع نظيره الكوري، أسرع قمة بين البلدين. حيث ينتظر أن ينصّب سيوك-كرئيس للبلاد بتاريخ 10 ماي القادم.

كوريا الشمالية تستعدّ لتنظيم عرض عسكري “ضخم”

في 18 أفريل، قالت وكالة يونهاب في كوريا الجنوبية، إن الجارة الشمالية تستعدّ لإجراء عرض عسكري ضخم. يشارك فيه أكثر من 20 ألف جندي. بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش يوم 25 أفريل الجاري.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، أنّ الجارة الشمالية “تستعدّ لعرض عسكري ضخم. بتجنيد أكثر من 10 آلاف جندي في مطار ميريم في بيونغ يانغ”.

بالإضافة إلى ذلك، رجّح المسؤول أن يرتفع عدد الجنود المشاركين في العرض العسكري مع نهاية الأسبوع الجاري، ليصل إلى 20 ألف جندي.

كما تمّ حشد مجموعة من المعدّات العسكرية مثل الدبابات والطائرات ومنصة الإطلاق المتنقلة. وغيرها من الآليات في مطار ميريم”، وفقا لذات المصدر.

كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق “سلاح تكتيكي جديد”

أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد عن إطلاق “نوع جديد من الأسلحة التكتيكية”. بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون شهد تجربة السلاح الجديد بنجاح.

ووُصف السلاح الجديد لبيونغ يانغ، الذي لم تذكر الوكالة أي تفاصيل عنه. بأنّه “ذو أهمية كبيرة في تعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية”.

بالمقابل، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لقذيفتين نحو البحر الشرقي مساء السبت.

وحسب ماذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء في كوريا الجنوبية، فقد قطعت القذيفتان حوالي 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا. بسرعة تقلّ عن 4 ماخ.