كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

أطلقت كوريا الشمالية تجربة صاروخية، هي التاسعة من نوعها من بداية السنة الجارية. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ “بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا غير محدّد باتجاه الشرق”. من دون أن تقدّم تفاصيل أخرى.

وتتزامن التجربة الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، مع التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي تواجهه الدول الغربية بجملة من العقوبات الاقتصادية. في حين تتمسّك كوريا الشمالية بدعمها لموسكو.

وكانت كوريا الشمالية ضمن دول قليلة صوّتت في 2 مارس الجاري، ضدّ قرار يدين التدخّل الروسي في أوكرانيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.