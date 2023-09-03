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كوريا الشمالية تجري تدريبا على “هجوم نووي تكتيكي” (صور)

الشروق أونلاين
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كوريا الشمالية تجري تدريبا على “هجوم نووي تكتيكي” (صور)
ح.م
جانب من التدريبات النووية

أجرت كوريا الشمالية تدريبا لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن التدريبات التي أجريت فجر السبت، تهدف “لتحذير الأعداء من خطر الحرب النووية الفعلي”.

وتابعت الوكالة:“تم إطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، مزوّدين برؤوس حربية نووية وهمية”. لتضيف:”لقد نُفّذت مهمة الضربة النووية بنجاح”.

قبل أن تؤكد أن القوات النووية لكوريا الشمالية “ستعزز موقفها القتالي المسؤول بكل الطرق، لردع الحرب والحفاظ على السلام والاستقرار”.

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