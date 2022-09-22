كوريا الشمالية تردّ على تصريح أمريكي حول تصديرها صواريخ إلى روسيا

ردّ الجيش في كوريا الشمالية يوم الخميس، على تصريح للخارجية الأمريكية بخصوص شراء روسيا أسلحة من بيونغ يانغ.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد: “لم نقم مطلقا بتصدير أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولم نخطط لتصديرها”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد صرّح في وقت سابق، بأن روسيا قد تحصل على ملايين الصواريخ، وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية.

وجاء في ردّ بيونغ يانغ عبر ذات البيان:“ندين قيام الولايات المتحدة بنشر إشاعات ضد كوريا الشمالية، دون تفكير لمتابعة هدفها السياسي والعسكري الأساسي”.