كوريا الشمالية تطرد الجندي الأمريكي الذي دخل لأراضيها بطريقة غير شرعية

قررت السلطات في كوريا الشمالية طرد الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، والذي دخل إلى أراضيها بطريقة غير شرعية يوم 18 جويلية الماضي.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن السلطات في كوريا الشمالية قررت طرد الجندي الأمريكي، ترافيس كينغ، والذي دخل إلى أراضيها بطريقة غير شرعية يوم 18 جويلية الماضي.

الوكالة قالت اليوم، الأربعاء 27 سبتمبر، أنه “وفقا للتحقيق الذي أجرته هيئة مختصة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اعترف ترافيس كينغ بأنه دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنه كان يحمل مشاعر سيئة ضد سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي، وكان يشعر بخيبة أمل إزاء عدم المساواة في المجتمع الأمريكي.”

كما أضافت ذات الوكالة أن السلطات المختصة في كوريا الشمالية قررت طرد الجندي الأمريكي الذي دخل إلى أراضيها طلبا للجوء وذلك بموجب قوانين كوريا الشمالية.

وقامت السلطات في كوريا الشمالية بتوقيف واحتجاز الجندي الأمريكي، بعد أن دخل إلى أراضيها من كوريا الجنوبية أين كان في مهمة. لكن ولأسباب تأديبية تقرر طرده إلى أمريكا، لكنه هرب في المطار وتسلل مع مجموعة من السياح ووصل إلى المنطقة الحدودية بين الكوريتين كي يعبر الحدود ويدخل إلى كوريا الشمالية.