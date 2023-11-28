كوريا الشمالية تلتقط صورا للبيت الأبيض والبنتاغون عبر قمر تجسس صناعي

التقطت كوريا الشمالية عبر قمرها الصناعي للتجسس العسكري، صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، وحاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.

وتلقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هذه الصور، حسب وكالة سبوتنيك للأنباء، حيث “شاهد الصور أثناء تلقيه تقرير العمليات من مركز بيونغ يانغ للتحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي”.

وذكر المصدر ذاته أن “القمر الصناعي قام بالتقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون عند الساعة 11:36 مساء يوم الاثنين”.

بالإضافة إلى “صور لقاعدة نورفولك البحرية وحوض نيوبورت نيوز لبناء السفن ومهبط في فيرجينيا عند الساعة 11:35 مساءً”.

وأكدت الوكالة أن الصور التي التقطها القمر الصناعي للتجسس العسكري لكوريا الشمالية، “أظهرت وجود 4 حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية”.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق، “أنها وضعت بنجاح في المدار قمراً اصطناعياً للتجسّس متحدّية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية”.