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العالم

كوريا الشمالية تلغي عام 2022 وتقر تقويما جديدا

الشروق أونلاين
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كوريا الشمالية تلغي عام 2022 وتقر تقويما جديدا
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كيم جونغ أون

تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن التقويم الميلادي لاعتماد آخر قائم على عيد ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وظهرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية منذ مطلع الأسبوع الجاري بتاريخ هو “زوتشيه 111″، بدلا عن 2022.

وتعد كلمة “زوتشيه” أحد مبادئ كيم إيل سونغ، التي تترجم إلى “الموقف المستقل” و”روح الاعتماد على الذات”.

ويبدأ تقويم “زوتشيه” بميلاد أول رئيس لكوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، في عام 1912، والذي يعتبر العام الأول.

وتم تقديم نظام التقويم هذا لأول مرة في عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس كوريا الشمالية، ولكن حتى هذا الأسبوع، واصلت وكالة الأنباء المركزية اعتماد التقويم الميلادي الغربي، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية.

وأرجعت الصحيفة أن يكون سبب هذا التغيير مرتبطا باقتراب الذكرى الـ 110 لميلاد إيل سونغ والذي يصادف 15 أفريل المقبل، والذي يشهد تنظيم احتفالات ضخمة بالمناسبة.

وسبق لكوريا الشمالية أن قامت بخطوة مشابهة، إذ غيّرت توقيتها الرسمي في 2015، معلنة توقيت بيونغيانغ الذي يسبق التوقيت الرسمي الكوري المستخدم في كوريا الجنوبية بنصف ساعة، علما أن التوقيت الرسمي الكوري يمثل المنطقة الزمنية نفسها المستخدمة في اليابان، وفرض حين كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الحكم الياباني.

جدير بالذكر أن لليابان تقويمها الخاص أيضا الذي يقوم على بداية عهد الإمبراطور الحالي، حيث تعرف السنة الجارية باسم “رييوا 4″، أي العام الرابع للإمبراطور ناروهيتو.

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التعليقات
4
  • محمود

    هذا وين جاتكم الخبر ??

    1
  • عقبة بن نافع

    يا، شيوعي يموت؟ هاو الشيوعيين تاني يموتو؟ ما علاباليش.
    شكون يقضب أرواحهم ووين تروح؟
    زيادة على أنه شيوعي، فهذا مجرم بامتياز، ليس لأنه يضاد أمريكا، فالله يقوي شيطانهم هم والامريكان وينساونا شوية احنا المسلمين، ولكن لأنه يقتل المعارضين وكأنهم ذباب، فقط لا توافقني الرأي أعدمك.
    هل يظن نفسه ربا؟
    هو في موقع قوة، يقدر يطور كوريا الشمالية مثلما فعل أسياده في الجنوب، ولكن عقلية التجبر والطغيان أفسدت سريرته حتى ظن نفسه إلها.
    لنرى الأيام ماذا ستخبرنا، فموته ليس في صالح المسلمين، وحياته ليست في صالح المسلمين.
    من يظن أنه في صالحنا فالشيوعيين يذبحون المسلمين أكثر من المسيحيين واليهود، وبدم بارد

    -3
  • الريب

    اشاء الله يطول الله في عمره رغم كل شئ احترم ها الرل

    -16
  • فكر مليح

    فكرتونا في التجربة المريرة مع صاحب ?.

    9

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