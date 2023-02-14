 كوريا الشمالية تمنع الفتيات من استخدام إسم ابنة الزعيم

أجبرت السلطات الكورية الشمالية الفتيات والنساء اللواتي يحملن اسم ابنة الزعيم الكوري”جو آي” على تغيير أسمائهن، كجزء من جهود النظام لعزل هذه الفتاة المدللة.

وكشفت إذاعة “آسيا الحرة”، أن السكان ذكروا لها أن فتاة تبلغ من العمر 12 سنة في منطقتهم وتدعى “جو آي”، طُلب من والديها تغيير شهادة ميلادها، لأن السلطات قالت إن اسمها محجوز للأشخاص “ّذوي أعلى درجات الكرامة”.

وكشف مصدر آخر، أن إدارة السلامة العامة في بيونغسونغ الواقعة في مقاطعة بيونغ يانغ الجنوبية، أمرت القادة المحليين بضمان تغيير النساء اللائي يدعين”جو إيه” أسمائهن في غضون أسبوع.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها كوريا الشمالية الأشخاص من حمل نفس اسم زعيم أو شخص من عائلته، حيث يعتبر إجبار الناس على تغيير أسمائهم جزء من جهود النظام لاحترام قادتهم.

جدير بالذكر، أن أول ظهور علني لابنة الزعيم الكوري الشمالي يعود إلى نوفمبر من العام الماضي، عندما شاركت والدها تجربة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وفي الآونة الأخيرة، حضرت”جو آي” العرض العسكري في ساحة كيم إيل سونغ للاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.