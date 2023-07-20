كوريا الشمالية تهدّد بـ”ضربة نووية” بسبب غواصة أمريكية

هدّدت كوريا الشمالية يوم الخميس بتوجيه “ضربة نووية” ضد غواصة نووية أمريكية دخلت ميناء بوسان في الجارة كوريا الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون-نام، في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية:“أذكّر الجيش الأمريكي بأن ظهور غواصة الصواريخ النووية الأمريكية، يندرج تحت شروط استخدام الأسلحة النووية في سياساتنا”.

​​​​​​​وتابع المسؤول العسكري أن “العقيدة النووية لبلاده، تسمح بتنفيذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي يتم فيها شن هجوم نووي ضدها. أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الأسلحة النووية ضدها وشيكا”.

وأعلنت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء وصول الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس كنتاكي” إلى قاعدة بوسان البحرية جنوب شرق العاصمة سيول.