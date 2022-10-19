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رياضة

كوريا تُقلد مرسلي “وسام الاستحقاق الدولي”

الشروق أونلاين
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كوريا تُقلد مرسلي “وسام الاستحقاق الدولي”
ح.م
جانب من مراسم التقليد

قلّد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يوم الأربعاء في كوريا الجنوبية، وسام الاستحقاق الدولي للبطل الأولمبي الجزائري السابق في سباق 1500 متر نور الدين مرسلي.

ونال مرسلي هذا الوسام، تكريما لمسيرته المكلّلة بأربعة ألقاب عالمية، وسبعة أرقام قياسية  في نفس التخصص.

ومرسلي من مواليد 1970 بولاية الشلف. وقد عمل إلى جانب مشواره الرياضي، كمستشار  في جامعة ريفر سايد بكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

كما عيّن البطل الأولمبي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في منصب كاتب الدولة المكلّف برياضة النخبة في حكومات سابقة.

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