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اقتصاد

“كوسوب” تكشف رزنامة الجمعيات العامة السنوية لشركتين مدرجتين

الشروق أونلاين
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“كوسوب” تكشف رزنامة الجمعيات العامة السنوية لشركتين مدرجتين
ح.م
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) عن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات المدرجة في البورصة، ويتعلق الأمر بمؤسسة التسيير الفندقي “سلسلة الأوراسي” ومجمع “صيدال“.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الجمعية العامة العادية لمؤسسة التسيير الفندقي “سلسلة الأوراسي” ستنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحاً، بمقر المؤسسة الكائن بـ 02 شارع فرانتز فانون بالجزائر العاصمة.

كما ستعقد الجمعية العامة العادية لمجمع “صيدال” يوم الإثنين 29 جوان 2026 على الساعة التاسعة صباحاً، بفندق “جاردي” الواقع على الطريق الوطني رقم 05 بباب الزوار في الجزائر العاصمة.

ويأتي الإعلان في إطار اطلاع المساهمين والمتعاملين في السوق المالية على مواعيد الاجتماعات السنوية للشركات المدرجة في البورصة.

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