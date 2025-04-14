“كوسوب” تمنح الشركة العربية للإيجار المالي تأشيرة لإصدار سندات بقيمة 3 ملايير دينار

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، اليوم الاثنين، 14 أفريل، عن منحها التأشيرة على المذكرة الإعلامية المتعلقة بإصدار قرض سندي بقيمة 3 مليار دينار جزائري من قبل الشركة العربية للإيجار المالي (ALC).

ووفقا لبيان “كوسوب” الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، هذا “القرض السندي موجه لصالح المستثمرين المؤسساتيين وله مدة استحقاق تصل إلى 5 سنوات مع فائدة سنوية ثابتة بنسبة 5,65 % وهو مخصص لإعادة تمويل عمليات الإيجار المالي التمويل الإيجاري”.

وتشمل هذه العملية إصدار 300 ألف سند عادي بقيمة اسمية تبلغ 10.000 دج لكل سند التي سيتم تداولها “في سوق المستثمرين المحترفين في بورصة القيم المنقولة”.

وستمكن عائدات هذا الإصدار للشركة من مواصلة تنويع مصادر تمويلها، مع مواصلة تحسين التوافق بين استحقاق مواردها واستحقاقات استخداماتها، وفقا لدات المصدر.

وذكرت اللجنة ان الشركة العربية للإيجار المالي تعد مؤسسة مالية متخصصة في الإيجار المالي، تم تأسيسها سنة 2001 حيث بلغ رأس مالها أكثر من 6,5 مليار دج نهاية 2023، والمساهم الرئيسي فيها هو المؤسسة العربية المصرفية “ABC الجزائر” بنسبة 46,63 بالمائة.