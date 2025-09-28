“كوسوب” تمنح تأشيرتها لشركة “رولاكسي” لإصدار سندات مساهمة بقيمة 400 مليون دينار

سعر السند الواحد 1000 دينار

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” تأشيرتها على مذكرة المعلومات المتعلقة بإصدار سندات مساهمة من طرف شركة “رولاكسي”، والموجهة إلى المستثمرين المحترفين، بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة مليون دينار جزائري.

ووفقا للبيان “كوسوب” الذي أصدرته اليوم الأحد 28 سبتمبر، “تشمل العملية إصدار 400.000 سند مساهمة غير مادي، بقيمة اسمية قدرها 1.000 دج للسند الواحد، ولمدة إصدار إجمالية قدرها سبع (7) سنوات. وسيتم إدراج هذه السندات في القسم الناشئ الخاص بالقيم المنقولة ذات الدخل الثابت في بورصة القيم المنقولة.”

وقد حدد سعر الإصدار بـ 1.000 دج للسند الواحد، مع عائد يقوم على معدل ثابت معدوم ومعدل متغير مرتبط بالنتيجة الصافية المحققة في نهاية كل سنة مالية. ويتم دفع الجزء المتغير ما بين اليوم الأخير من الشهر السادس واليوم الخامس عشر من الشهر السابع الذي يلي غلق السنة المالية.

“كوسوب” لفتت كذلك في بيانها إلى أن شركة “رولاكسي”، التي تم تأسيسها عام 2022، والتي يبلغ رأسمالها الاجتماعي 260.000.000 دج، حققت خلال سنة 2024 رقم أعمال يفوق 1,9 مليار دج. وهي متخصصة في تصميم، وتقطيع، وإنتاج، وتشكيل، وتسويق الأفرشة، وأثاث النوم والأثاث الخشبي. ويقع مقرها الاجتماعي ببلدية بئر الجير، ولاية وهران.