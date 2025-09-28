-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
سعر السند الواحد 1000 دينار

“كوسوب” تمنح تأشيرتها لشركة “رولاكسي” لإصدار سندات مساهمة بقيمة 400 مليون دينار

الشروق أونلاين
  • 159
  • 0
“كوسوب” تمنح تأشيرتها لشركة “رولاكسي” لإصدار سندات مساهمة بقيمة 400 مليون دينار
ح. م
بورصة الجزائر.

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” تأشيرتها على مذكرة المعلومات المتعلقة بإصدار سندات مساهمة من طرف شركة “رولاكسي”، والموجهة إلى المستثمرين المحترفين، بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة مليون دينار جزائري.

ووفقا للبيان “كوسوب” الذي أصدرته اليوم الأحد 28 سبتمبر، “تشمل العملية إصدار 400.000 سند مساهمة غير مادي، بقيمة اسمية قدرها 1.000 دج للسند الواحد، ولمدة إصدار إجمالية قدرها سبع (7) سنوات. وسيتم إدراج هذه السندات في القسم الناشئ الخاص بالقيم المنقولة ذات الدخل الثابت في بورصة القيم المنقولة.”

وقد حدد سعر الإصدار بـ 1.000 دج للسند الواحد، مع عائد يقوم على معدل ثابت معدوم ومعدل متغير مرتبط بالنتيجة الصافية المحققة في نهاية كل سنة مالية. ويتم دفع الجزء المتغير ما بين اليوم الأخير من الشهر السادس واليوم الخامس عشر من الشهر السابع الذي يلي غلق السنة المالية.

“كوسوب” لفتت كذلك في بيانها إلى أن شركة “رولاكسي”، التي تم تأسيسها عام 2022، والتي يبلغ رأسمالها الاجتماعي 260.000.000 دج، حققت خلال سنة 2024 رقم أعمال يفوق 1,9 مليار دج. وهي متخصصة في تصميم، وتقطيع، وإنتاج، وتشكيل، وتسويق الأفرشة، وأثاث النوم والأثاث الخشبي. ويقع مقرها الاجتماعي ببلدية بئر الجير، ولاية وهران.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب

الرئيس تبون يكشف: زيادات مرتقبة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب

وزير الصناعة يشدد على تسريع إنجاز مشاريع الصناعات الحديدية

وزير الصناعة يشدد على تسريع إنجاز مشاريع الصناعات الحديدية

“التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”

“التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل”

نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بآفاق العلاقات التجارية مع الجزائر

نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بآفاق العلاقات التجارية مع الجزائر

البنك الدولي: الجزائر تكبح التضخم الغذائي وشمال إفريقيا تتحسن نسبيًا

البنك الدولي: الجزائر تكبح التضخم الغذائي وشمال إفريقيا تتحسن نسبيًا

حصيلة الرقابة الاقتصادية تكشف عن آلاف المخالفات وإجراءات ردعية ضد التجار

حصيلة الرقابة الاقتصادية تكشف عن آلاف المخالفات وإجراءات ردعية ضد التجار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد