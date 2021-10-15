“كوسيدار” تستلم رسميا مشروع إنهاء ملعب تيزي وزو

في مدة لن تتعدى 12 شهرا

استلم المجمّع العمومي “كوسيدار”، المتخصص في مجال البناء والأشغال العمومية، مشروع إنهاء أشغال ملعب تيزي وزو الجديد بشكل رسمي، وذلك لمواصلة الأشغال المتبقية فيه خلال مدة لن تتعدى 12 شهرا، بحسب ما تم الاتفاق عليه بحر الأسبوع الجاري بين الشركة المعنية وكذا مديرية الشباب والرياضة للولاية وكذا والي تيزي وزو جيلالي دومي، ومن ثم تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها في وقت سابق من خلال إعطاء الأولوية القصوى لهذا المشروع.

وكانت الأشغال قد توقفت في ملعب تيزي وزو الجديد لمدة قاربت السنتين، بعدما تم فسخ العقد مع مجمع حداد بداية شهر جانفي من السنة الجارية، علما أن مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو كانت قد رصدت ما قيمته 12 مليار دينار من أجل استكمال باقي أشغال إنجاز الملعب الذي يتسع لقرابة 50 ألف متفرج، الواقع بمنطقة بوخالفة، على بعد نحو 5 كيلومترات غربي عاصمة الولاية، حيث سيتكفل المجمّع العمومي “كوسيدار” المتخصّص في مجال البناء والأشغال العمومية بباقي الأشغال في مدة لن تتعدى 12 شهرا.

يشار إلى أن الوزير السابق للشباب والرياضة، سيد علي خالدي، وخلال زيارته للملعب نهاية شهر جويلية من العام الفارط 2020 كان قد وقف شخصيا عند فسخ العقد مع مجمع حداد، بعدما تم غلق الحساب العام، وستكون “كوسيدار” بهذه الخطوة ملتزمة بالإسراع في إنجاز نسبة 20% المتبقية من المشروع في مدة لن تتعدى 12 شهرا، وذلك بحسب الاتفاق المنصوص عليه بين الشركة المعنية ومديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، علما أن “كوسيدار” ستجدد عقدها مع شركة “مابا” التركيةّ، وهي الشركة ذاتها التي كانت تشتغل مع مجمع حداد قبل أن تنسحب بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لإتمام الأشغال، عقب سجن الرجل الأول في المجمّع، وهو الأمر الذي رهن استكمال مشروع الملعب.

كما ستعمل “كوسيدار” في الفترة المقبلة على استكمال إنجاز عديد الهياكل المتبقية من المشروع في ملعب تيزي وزو، وستشمل الأشغال القادمة الساحة الشرفية المعشوشبة بالألياف الهوائية، إضافة إلى إنجاز مضامير ألعاب القوى وموقف للسيارات، تهيئة الطرقات، تركيب نظام فيديو المراقبة وكذا المقاعد واللافتات.

جدير ذكره، أن والي تيزي وزو، جيلالي دومي، كان قد استقبل عددا من مسيري شبيبة القبائل قبل تنقل الفريق إلى المغرب، يتقدمهم الرئيس يزيد ياريشان وكذا المدير الرياضي كريم زياني بمقر الولاية، أين وعد الوالي بتدعيم الفريق ماديا في المستقبل القريب، كما حفز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في الخرجة الإفريقية المقررة اليوم في المغرب أمام الجيش الملكي في كأس “الكاف”، كما وعد دومي بالسهر شخصيا على إنهاء ملعب تيزي وزو ومن ثم تسليمه في الآجال المتفق عليها.