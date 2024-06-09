“كوسيدار” تدخل مشروع توصيل المياه إلى تيارت
أكد وزير الموارد المائية، طه دربال، على إسناد إنجاز شطر من مشروع ربط عاصمة ولاية تيارت، بحوض الشط الشرقي على مسافة 8 كلم للمؤسسة العمومية “كوسيدار قنوات”، وذلك لضمان وضع هذا المشروع حيز الإستغلال نهاية الأسبوع الجاري.
وفي ختام زيارته التفقدية الى الولاية، امس السبت، أكد دربال، على مباشرة عمال المؤسسة العمومية الأشغال فعليا، قصد تسليم المشروع الممتد إجمالا على مسافة 42 كلم “بحلول عيد الأضحى المبارك”.
وخلال اجتماع تقني خصص لمشروع تزويد 11 بلدية بالماء الشروب انطلاقا من الحوض المائي أجرماية، ويتعلق الأمر بالبلديات الستة المشكلة للولاية المنتدبة لقصر الشلالة والبلديات الاربع لدائرة مهدية (تيارت) وكذا عاصمة الولاية أعلن دربال، أن “الإنطلاق الفعلي لتجسيد مشروع تحويل المياه من هذا الحوض المائي سيكون خلال الأسبوع القادم حيث تسند الاشغال للمؤسسات الوطنية العمومية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع الالتزام بالمعايير التقنية”.