“كوسيدار” تدخل مشروع توصيل المياه إلى تيارت

أكد وزير الموارد المائية، طه دربال، على إسناد إنجاز شطر من مشروع ربط عاصمة ولاية تيارت، بحوض الشط الشرقي على مسافة 8 كلم للمؤسسة العمومية “كوسيدار قنوات”، وذلك لضمان وضع هذا المشروع حيز الإستغلال نهاية الأسبوع الجاري.

وفي ختام زيارته التفقدية الى الولاية، امس السبت، أكد دربال، على مباشرة عمال المؤسسة العمومية الأشغال فعليا، قصد تسليم المشروع الممتد إجمالا على مسافة 42 كلم “بحلول عيد الأضحى المبارك”.