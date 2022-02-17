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الجزائر

كوفيد-19: الجزائر تستلم تجهيزات طبية من الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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كوفيد-19: الجزائر تستلم تجهيزات طبية من الاتحاد الأوروبي

استلمت الصيدلية المركزية للمستشفيات، مساعدات وتجهيزات طبية في اطار مشروع “الاستجابة التضامنية الأوروبية لكوفيد-19 للجزائر”.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر توماس ايكرت والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بيرتا اليكو  قدمت الهبة بحضور كل من ممثل وزارة الشؤون الخارجية سمير بن دريسة ومديرة المشروع بوزارة الصحة البروفيسور الهادية منصوري والمديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات فاطمة وقتي.

وتابع البيان هذه المساعدات تتمثل في 29 مليون قناع من بين 60 مليون ستستلمها الصيدلية لاحقا إلى جانب 1.4 مليون مئزر وقاية مرفق بقبعة و640 الف مئزر جراحة.

وثمن ايكرت بالمناسبة تجنيد الاتحاد الاوروبي لـ43 مليون أورو لهذا المشروع الموجه لعدة عمليات من بينها التجهيزات الطبية التي تدخل في إطار مكافحة كوفيد-19 كاشفا عن مواصلة العملية التضامنية للاتحاد الى غاية سنة 2023 .

كما أشاد بالتزامات كل الفاعلين في الميدان بالرغم من المهمة الصعبة لمكافحة هذه الجائحة مما يثبت -حسبه-” بان العملية تسيير في الطريق الجيد”.

ورحبت بدورها المديرة العامة للصيدلية بهذه العملية التضامنية اتجاه الجزائر والمتمثلة على الخصوص في التجهيزات الطبية الفردية الموجهة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والتي كانت لها – “فائدة كبيرة لهذه المؤسسات” معبرة عن أملها القضاء على هذه الجائحة خلال المستقبل القريب.

ونوهت من جانبها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب”الثقة التي وضعها الاتحاد الاوروبي في البرنامج مما ساهم في تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع بالتنسيق مع كل حلقات السلسلة الفاعلة فيه” واصفة هذه العملية ب”المثالية”.

وأعلنت في هذا السياق انه تم انجاز نسبة هامة من هذا المشروع وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجسيد عمليات أخرى خاصة التكفل بمخلفات الفيروس مبدية استعداد البرنامج لصرف أخر سنتيم من المشروع.

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