كوكايين، مركبات ومبلغ مالي: هذا ما ضبطته شرطة وهران

تمكنت مصالح شرطة ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، وضبط كمية معتبرة من الكوكايين ومركبات إضافة إلى مبلغ مالي.

وحسبما أفادت به مصالح الأمن اليوم الأحد، 4 ماي، نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب وهران الأسبوع الماضي في تفكيك شبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، وتضبط ما يقارب 1.5 كلغ من الكوكايين.

وجاءت القضية على إثر عمل استعلاماتي وأبحاث ميدانية مكثفة باشرها محققو المصلحة، والتي أفضت إلى ضبط كيلوغرام و456 غرام من الكوكايين، مع تحديد هوية وتوقيف 10 عناصر من الشبكة الإجرامية.

وأسفرت العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، عن حجز وضبط: 7 مركبات سياحية، ومبلغ مالي قدره 50مليون سنتيم، من عائدات الترويج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، عن جنايات الحيازة الاستيراد، التصدير، الشحن، نقل وتخزين المخدرات الصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وفقا لذات المصدر.