كولومبيا تعتزم افتتاح سفارة لدى الاحتلال في القدس المحتلة

"تراجع عن المواقف النبيلة للشعب الكولومبي"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الخميس، اعتزام حكومة كولومبيا المقبلة افتتاح سفارة لبوغوتا لدى الاحتلال في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت “حماس” الاتفاق المبرم بين وزير خارجية الاحتلال ونظيره الكولومبي المعيّن، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بصورة كاملة، وافتتاح سفارة لكولومبيا في القدس، “قرارًا غير مسؤول، وتعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني”.

كما وصفت الحركة الاتفاق بأنه “تراجع عن المواقف النبيلة للشعب الكولومبي، في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة”.

وطالبت “حماس” الحكومة الكولومبية المقبلة بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير”. مذكّرة بأنه “يتعارض مع أحكام القانون الدولي والقرارات الأممية”.

كما دعت إلى عدم منح حكومة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم حرب، أي غطاء دبلوماسي. في وقت تتزايد فيه عزلة هذه الحكومة دوليًا.

وكان الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو، قد أعلن منذ ماي 2024، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال. على خلفية حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة.

وجاء اتفاق استئناف العلاقات الكولومبية مع الاحتلال، بعد فوز المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا، في الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي جرت في جوان الماضي.