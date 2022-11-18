أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية، الثلاثاء، موافقتها على افتتاح سفارة جديدة للجمهورية الصحراوية في بوغوتا، وذلك بعد 100 يوم من تشكيل حكومتها الجديدة.

وحسب وكالة الانباء الصحراوية، بهذا الإعلان، ترفع كولومبيا والجمهورية الصحراوية علاقاتهما الثنائية إلى أعلى مستوياتها، بعد إعلان وزارة الشؤون الخارجية لهذا البلد شهر أوت 2022 ، والذي بموجبه أكدت أن “حكومة جمهورية كولومبيا، مستوحاة من المبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، تعيد التأكيد على صلاحية البيان المشترك الموقع مع حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1985”.

وتبرر وزارة الخارجية الكولومبية افتتاح البعثة الدبلوماسية الصحراوية الجديدة في بوغوتا كمساهمة مهمة “ستعزز الحوار الثنائي والعلاقات بين البلدين”، باعتبارها “مكونًا أساسيًا لاستراتيجية أفريقيا 2022- 2026، لضمان وجود أوسع لكولومبيا في إفريقيا، وتوجيه القضايا الثنائية نحو الذاكرة ، والتعويض التاريخي، والعدالة العرقية”.

الخارجية الكولومبية تفضح النظام المغربي وإعلامه

وشهر أكتوبر 2021، فضحت الخارجية الكولومبية النظام المغربي وإعلامه، بعد ادعائه اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنها أمرت بتوسيع تمثيل سفارتها خدمة لمصالح مواطنيها ولا يعني ذلك اعترافا بالسيادة.

وأشارت الخارجية الكولومبية في بيان نقله، راديو كولومبيا، أنه من الخطأ استنتاج مفاهيم مختلفة لعبارة نائبة رئيس الوزراء الكولومبي ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز، حول تمديد المساعدة القنصلية، والتي جاءت بغرض ضمان اهتمام أفضل وواسع بالكولومبيين والذي تحكمه اتفاقية فيينا للقنصلية، ولا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وأكدت الخارجية الكولومبية “في مواجهة التفسيرات الخاطئة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، نجدد التأكيد على أن كولومبيا، كما صرحت بذلك نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز، في البيان المشترك مع المغرب، تتمسك بموقفها التاريخي الداعم لقرارات مجلس الأمن”.

وخلص البيان إلى أن “المساعدة القنصلية تُترجم إلى أعمال إدارية ينفذها مواطنون في الخارج ويتم تضمين ذكر الصحراء الغربية لأغراض تلك المساعدة القنصلية”.

وأضاف بيان الخارجية أن ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز، رحبت في البيان بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.