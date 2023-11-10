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ضد جرائم الإحتلال في حق الفلسطينيين :

كولومبيا تنضم إلى الجزائر لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية

الشروق أونلاين
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كولومبيا تنضم إلى الجزائر لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية
ح. م
كولومبيا تنضم إلى الجزائر لرفع دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية.

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، عن انضمام بلاده إلى الجزائر في الدعوى التي تعتزم الجزائر إيداعها لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان بسبب انتهاكاته في حق الفلسطينيين.

غوستافو بيترو قال أمس الخميس 9 نوفمبر، في منشور له على حسابه “إكس”، تويتر سابقا، “وستساهم جمهورية كولومبيا في الشكوى التي قدمتها جمهورية الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد السيد بنيامين نتنياهو في ضوء المذبحة التي ارتكبها بحق الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني.”

كما أعلن الرئيس الكولومبي أن وزير خارجية كولومبيا سيجتمع اليوم، الجمعة 10 نوفمبر، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وجه يوم الإثنين الماضي، نداء إلى كل “أحرار العالم” لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الإحتلال الذي يرتكب جرائم في حق الفلسطينيين.

ووجه رئيس الجمهورية أثناء إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة دعوة لكل “أحرار العالم والعرب والهيئات الدولية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”.

كما أوضح أن “الخطوة تمثل سبيلا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بحق الاحتلال الصهيوني التي دامت عقودا”، مضيفا أنها “تمثل ملاذا للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة”.

أما الرئيس الكولومبي من جانبه، فقد دافع  عن القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، برسائل منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي وإشارات في خطاباته أدان فيها ممارسات الكيان.

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