كولينا يراسل عبيد شارف وأربعة حكام ويطالبهم بالتحضير لأي طارئ

خمسة حكام من بينهم عبيد شارف لم يُختاروا لمونديال قطر

راسل رئيس اللجنة الدولية للتحكيم خمسة حكام من القارة الإفريقية من بينهم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف، مؤكدا لهم أن الفيفا مازالت تثق في قدراتهم مستقبلا، رغم عدم اختيارهم لإدارة لقاءات كأس العالم المقرّرة بقطر نهاية السنة الجارية.

وفي مراسلة وجّهها المسؤول الأول عن التحكيم في العالم بييرلويجي كولينا، إلى خمسة حكام لم يتم اختيارهم للتواجد في مونديال قطر، وهم السادة عبيد شارف من الجزائر، بلاك تيسيما من إثيوبيا، جون جاك ندالا من الكونغو، هيثم قيراط من تونس، وهيثم عاشور من مصر، مؤكدا لهم تقديره واحترامه لمشوارهم الكبير، طالبا منهم مواصلة العمل، ليديروا مستقبلا اللقاءات التي تشرف عليها الفيفا والكاف.

وضمت القائمة النهائية لحكام مونديال قطر 36 حكما رئيسيا و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة بالنظر لمستوى وجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

غربال وطاقمه يتعرضون لعديد المؤامرات قبل المونديال

وفي الرسالة التي تلقت الشروق نسخة منها عن طريق مسؤول في الكاف، اعتبر الحكم الدولي الايطالي السابق كولينا أن خماسي إفريقيا، يمتاز بكفاءة ونزاهة كبيرة، غير أن اختيار الحكام للتواجد في المونديال تم وفق معايير محددة ومعقدة، بعد الصعوبات التي واجهها الحكام في السنتين الأخيرتين في ظل أزمة كورونا التي أثرت كثيرا على الرياضة والرياضيين في مختلف أنحاء العالم.

وفي رسالته، لمح بييرلويجي كولينا أن الخماسي الإفريقي وبعض الحكام الآخرين من مختلف القارات يتواجدون في القائمة الاحتياطية لمونديال قطر، وعليهم تحضير أنفسهم لأي استدعاء في أخر لحظة، للتواجد في قطر، مثلما حدث في كأس إفريقيا الأخيرة، التي جرت بالكاميرون، حيث استدعت الكاف بعض الحكام الذين كانوا خارج القائمة بسبب إصابة الذين كانوا متواجدين بالكاميرون بفيروس كورونا.

يحدث هذا في وقت قالت بعض المصادر، إن عبيد شارف يتعرض إلى مؤامرة داخلية من أجل تجريده من الشارة الدولية، غير أن العارفين بسلك التحكيم أكدوا أن عبيد شارف قيمة حقيقة ولا أحد يستطيع أن يشك في مستواه، وهذا من خلال إدارته عديد اللقاءات خاصة في البطولة المحترفة الأولى، حيث أسندت له لقاءات صعبة ومصيرية أدارها بكل امتياز.

يذكر أن خمسة حكام أفارقة بينهم سيدة يتواجدون في قائمة بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، وهم مصطفى غربال (الجزائر) وطاقمه الثنائي قوراري واتشعلي، جاني سيكازوي (زامبيا)، فيكتور غوميز (جنوب إفريقيا)، ماجيت نداي (السنغال)، سليمة موكانسانجا (رواندا).

وكانت الشروق قد أكدت في عدد سابق أن خبير التحكيم المصري عصام عبد الفتاح، عمل بكل ما أوتي له من قوة، على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، من أجل حرمان الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال من أحد مساعديه، وتعويضه بحكم مساعد مصري، خلال فعاليات كأس العالم المقررة نهاية السنة الجارية بقطر، غير أنه فشل في مهمته، بدليل أن الكاف وضعت ثقتها في الطاقم الجزائري مصطفى غربال وطاقمه الثنائي قوراري واتشعلي، غير أن معاناة الحكام لا زالت متواصلة بدليل عدم حصولهم على وثائق تأكيد مشاركتهم في المونديال القطري إلا في الوقت بدل الضائع، في وقت كان يتعين على لجنة بيشاري إعلام الحكام لتحضير أنفسهم للتربصات القادمة والبداية ستكون في قطر بداية من جوان القادم.