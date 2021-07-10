“كومندوس ” لافان جاهز لإنجاز المهمة والعودة بكأس “الكاف”

بتعداد مكتمل وتركيز كبير على النهائي

أنهى فريق شبيبة القبائل أمسية الجمعة تحضيراته لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المرتقب سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وخاضت عناصر الشبيبة آخر حصة تدريبية لها، في ملعب “شارل ديغول”، بعد منع الفريقين من خوض الحصة الأخيرة، على ملعب الصداقة الذي يحتضن النهائي المرتقب. ووضع المدرب دنيس لافان آخر الروتوشات على التشكيلة التي تدخل المباراة، مع تركيزه رفقة أعضاء الطاقم الفني ومسؤولي الفريق، على الجانب النفسي من خلال تحفيز اللاعبين على تركيز مثالي على المباراة، من أجل تشريف الجزائر والفريق، وإثراء سيرتهم الذاتية من خلال الظفر بالنجمة الثامنة و دخول تاريخ الشبيبة من الباب الواسع.

ويستفيد التقني الفرنسي دنيس لافان – احتفل أمس الجمعة بعيد ميلاده الـ 57 – من كل التعداد خاصة بعد تعافي المهاجم زكرياء بولحية من الإصابة واندماجه في التدريبات الجماعية، ما يجعل كل الخيارات متوفرة للمدرب من أجل اللعب بالطريقة اللازمة للإطاحة بخبرة الرجاء والتتويج بالكأس.

من جهة أخرى كانت عناصر شبيبة القبائل قد تنقلت بعد الحصة التدريبية الأخيرة وعاينت أرضية ميدان ملعب الصداقة، التي تتواجد في أحسن أحوالها، وجاهزة لاحتضان الحدث الإفريقي. وفي سياق الترتيبات للمباراة النهائية، أكدت إدارة شبيبة القبائل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن كل الأمور على ما يرام، والجميع يركز فقط على المواجهة المنتظرة.

وأضافت إدارة الشبيبة أن التحفظات التي سجلها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن قميص النهائي، تم تسويتها في زمن قياسي. هذا وقدّر عدد أنصار الشبيبة المتواجدون بمدينة كوتونو صبيحة السبت بحوالي 40 مناصرا، قدموا من أوروبا وبعض البلدان الإفريقية لمساندة فريقهم، في ظل غياب الأنصار الذين كان من المفروض أن يتنقلوا من الجزائر على متن طائرة خاصة، قبل أن يتم إلغاء الرحلة بسبب ارتفاع سعر التذكرة ورفض الأنصار الخضوع للحجر الصحي مدة 5 أيام بعد عودتهم من البنين.