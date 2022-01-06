“كوموندوس” بلماضي مُطالب بِتفكيك كمين مالاوي 2010

تقترب درجة الحرارة من رقم “32” بِمدينة دوالا الكاميرون بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، استنادا إلى مصالح الرّصد الجوّي. والله أعلم.

وتُشير المدينة والتاريخ والتوقيت المذكورين أعلاه، إلى مباراة المنتخب الوطني الجزائري وفريق سيراليون، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وتُجرى هذه المباراة بِالضبط على الساعة الثانية بعد الظهر، بِالتوقيت الكاميروني (التوقيت الجزائري ذاته).

وتُشبه هذه المعطيات ما عرفه “الخضر” في جانفي 2010، لمّا واجهوا منتخب مالاوي بِالعاصمة لواندا، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” أنغولا.

واُقيمت فعّاليات هذه المباراة – آنذاك – على الساعة الثالثة إلا الرّبع بِالتوقيت الأنغولي، تحت حرارة شديدة ورطوبة عالية. وانتهى “النزال” بِخسارة أشبال رابح سعدان بِثلاثية نظيفة، أمام منافس “مغمور” حضر إلى أنغولا لِثاني مرّة في تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، وفي كلتا البطولتَين ودّع السباق من دور المجموعات.

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني جمال بلماضي بِمدينة دوالا، مقابلات دور المجموعات في “كان” الكاميرون 2022، أمام سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، بِتواريخ الـ 11 والـ 16 والـ 20 من جانفي الحالي، وفي مواقيت الثانية بعد الظهر والثامنة ليلا والخامسة مساءً، على التوالي.

للإشارة، فإن “الخضر” يُقيمون هذه الأيّام معسكرا إعداديا بِالعاصمة القطرية الدوحة، حيث الطقس معتدل. عكس الأجواء السائدة في مدينة دوالا الكاميرونية.