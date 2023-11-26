كوميدي فرنسي من أصل جزائري يحقق مشاهدات قياسية بهذا المقطع الساخر!

حقق كوميدي فرنسي من أصل جزائري مشاهدات قياسية بمقطع ساخر من برنامج تلفزيوني معاد للمسلمين والمهاجرين، منذ أن نشره الخميس على منصتي اليوتيوب و“إكس”

وبحسب ما كشفت تقارير إخبارية فإن العمل الساخر الذي نشره الكوميدي الفرنسي من أصول جزائرية، مالك بن طلحة يواصل تسجيل الأرقام القياسية، متجاوزاً 18 مليون مشاهدة على منصة “إكس”.

يعرض هذا العمل الساخر حلقة تجسيدية لبرنامج “L’heure des pros” للصحافي باسكال برو، على قناة “سي نيوز” اليمينية المتطرفة، والذي تعد مواضيع الهجوم على الهجرة والمهاجرين والإسلام والمسلمين في صلب اهتماماته.

تظهر على البلاتو شخصيات كاريكاتورية يسهل التعرف بينهم على المضيف اليميني المتشدد باسكال برو، وإمام درانسي، التونسي-الفرنسي المثير للجدل حسن شلغومي، وغيرهم من المحللين الذين اعتادوا على المشاركة ضيوفا للبرنامج، بما في ذلك الصحافية إليزابيث ليفي.

افتتح البرنامج الساخر بالسؤال: “هل الجلابة لباس ديني؟”، إذ يسخر البرنامج من القضايا التي تشعل بلاتوهات التلفزيونات في فرنسا. بالنسبة للبعض، تعد الحلقة الساخرة التي تصل مدتها 16 دقيقة من الضحك الساخر “إبداعية”.

وكان الصحافي باسكال برو قد أثار الجدل بربطه انتشار “بَق الفراش” في الأماكن العامة (مترو الأنفاق والقطارات وقاعات السينما)، بالهجرة، معتبراً أن “نظافة” المهاجرين أصبحت موضع نقاش، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين إلى رفع شكوى ضد الصحافي، واصفين تصريحاته بـ“العنصرية”.

أثارت تساؤلات باسكال انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. فقد نددت ماتيلد بانون، رئيسة الكتلة البرلمانية لحركة “فرنسا الأبية” اليسارية، بتصريحات الصحافي، معتبرة أنه “يفضل الطريق العنصري المختصر”. كذلك فعل البرلماني أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، مستنكراً نشر قناة “سي نيوز” للأفكار العنصرية بشكل متعمّد وبكل حرية.

وأعلن نواب من حركة “فرنسا الأبية” وحزب “النهضة” -حزب الرئيس إيمانويل ماكرون- عن رفع شكوى لدى الهيئة التنظيمية للاتصال السمعي البصري والرقمي، بعد السؤال الذي اعتُبر “عنصريا” من الصحافي باسكال برو، عما إذا كان من الممكن ربط عودة ظهور بق الفراش بالهجرة.

أما الإمام حسن شلغومي، تونسي الأصل، فدائما ما يثير الجدل حيال خرجاته الإعلامية. ويتهمه العديد من المسلمين في فرنسا بمحابات الدولة الفرنسية، وأكثر من ذلك تبني تصريحات ومواقف اليمين المتطرف ضد الإسلام والمسلمين.

وسبق له أن تعرض لموجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب “معانقته” لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ودعائه لهم بالنصر. وبثت مواقع عبرية مقطع فيديو وصورا للإمام، حسن الشلغومي، خلال زيارته لتل أبيب ولقائه عددا من الجنود الإسرائيليين.

يذكر أن مالك بن طلحه كاتب سيناريو و ممثل كوميدى من فرنسا، من مواليد 1 مارس 1989 فى باجنولس-سور-سيز، لأب جزائري وأم مغربية.

يعد أحد اكتشافات الكوميدي الفرنسي من أصل مغربي جمال الدبوز عام 2010 ،في “كلوب جمال كوميدي”، وسبق له أن قدم مجموعة من العروض الكوميدية الناجحة في فرنسا والمغرب.